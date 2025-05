Da Tudor ai giocatori in prestito Giuntoli parla chiaro

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, chiarisce la situazione attuale della squadra, sottolineando il rapporto con il tecnico e i giocatori in prestito. Mentre i bianconeri sono impegnati a Venezia, la possibilità di centrare la Champions League dipende esclusivamente da loro, senza fare affidamento su altre squadre. Un momento cruciale che potrebbe delineare il futuro del club.

Punto in casa bianconera tra calciatori e tecnico: parla il Managing Director Football del club Impegnata sul campo del Venezia, la Juventus ha il futuro nelle sue mani: i bianconeri non dipendono da altre squadre per l'eventuale conquista della Champions League. E a pochi minuti dal fischio d'inizio del match, ai microfoni di 'DAZN' ha parlato Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero ha fatto il punto non solo sulla stagione, ma anche del mercato, in particolare della situazione prestiti. "Abbiamo le idee molto chiare, abbiamo cambiato tanto, abbiamo ringiovanito tanto, abbassato i salari, siamo ripartiti, era un'annata complicata e con tantissimi infortuni è diventata ancora più complicata...

Giuntoli a DAZN: «La squadra sarà competitiva con qualche innesto. Tudor? Siamo molto contenti del suo impatto. Ecco il punto sui giocatori in prestito». Poi risponde così alla domanda su Conte

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Venezia, esprimendo ottimismo sulla competitività della squadra e sugli innesti previsti.

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente"

L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Scanavino sul futuro: «Assolutamente insieme a Giuntoli. Tudor farà il Mondiale per club e poi si vedrà »

Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus, ha garantito un futuro insieme a Cristiano Giuntoli e l'allenatore Tudor, puntando sul Mondiale per Club.

