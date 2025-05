Da quattro anni solo giorni bui | Viviamo murati con la paura

Da quattro anni viviamo in un'oscura costante, murati dalla paura. Dal crollo delle fondamenta della palazzina C in via De Motis, il 24 febbraio 2021, non ci sono più giorni o stagioni normali. Edifici circostanti sono sigillati per evitare altri crolli. La situazione è insostenibile, e la protesta di Moni esprime il disagio e la disperazione di chi vive in questa insicurezza continua.

In via De Motis dal 24 febbraio 2021 non ci sono più giorni e notti, neppure estate e inverno. Tutti i giorni sono bui, da quando la palazzina C si è accasciata per un cedimento delle fondamenta e gli edifici di fronte sono stati impacchettati per evitare crolli. "Non ne possiamo più – protesta Monica Musso – Da quattro anni e mezzo non apriamo le finestre. In alcuni alloggi negli angoli si è formata la muffa. I muri sono neri e ci sono persone con problemi di salute". La palazzina che ha avuto un cedimento è stata abbandonata in tutta fretta dai residenti, che non hanno avuto neanche il tempo di svuotare i frigoriferi.

Da quattro anni solo giorni bui: "Viviamo murati con la paura"

