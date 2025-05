Da Noi a Ruota Libera oggi con Francesca Fialdini su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 25 maggio 2025

Domani, su Rai 1, torna “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini, dopo una pausa per la finale degli Internazionali di Tennis. La conduttrice riprende il suo sorriso e il suo racconto, pronta a coinvolgere il pubblico con ospiti e anticipazioni della puntata di domenica 25 maggio 2025. Un appuntamento imperdibile per scoprire storie e emozioni, in un viaggio tra quotidianità e spettacolo.

Dopo la pausa della scorsa settimana per lasciare spazio alla finale degli Internazionali di Tennis, con Sinner e Alcaraz che sono si sono scontrati in un match entusiasmante, Francesca Fialdini è pronta a ritornare al timone del suo programma "Da noi. a Ruota Libera", realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 25 maggio alle 17.20 su Rai1. "Da noi. a Ruota Libera" con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 25 maggio 2025. In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla "ruota" che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un'atmosfera che fa del programma il "late-show" della domenica pomeriggio...

“Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 18 maggio 2025

Domenica 18 maggio 2025 torna “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini su Rai1, alle 17.20. Un nuovo appuntamento di stagione nel quale la conduttrice accoglie ospiti e racconta storie coinvolgenti, in un mix di emozioni e approfondimenti.

