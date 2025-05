Da Mosca pesante attacco su Kiev | almeno 12 civili morti Zelensky | Il silenzio dell’America incoraggia Putin

Un nuovo pesante attacco proveniente da Mosca colpisce Kiev, causando almeno 12 civili morti. Zelensky denuncia che il silenzio dell'America potrebbe incoraggiare Putin a proseguire la sua aggressione. La tensione si intensifica, mentre le ripercussioni di questo scontro si fanno sentire in tutta la regione, alimentando preoccupazioni e tensioni internazionali.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

