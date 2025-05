Da Happy Days a Doctor Odyssey | 10 peggiori salti dello squalo nelle serie tv

Dagli improbabili salti temporali di Happy Days a Doctor Odyssey, ecco i 10 peggiori salti dello squalo nelle serie TV. Tra clamorosi dietro-front e innesti improbabili come il cugino Oliver nella Famiglia Brady, questi turning point hanno spesso deluso i fan e compromesso storie iconiche. Attenzione agli spoiler: quante volte ci siamo lamentati che una lunga serie sembrava aver esaurito le idee ma continuava imperterrita?

Dal clamoroso dietro-front in Dallas all'arrivo del cugino Oliver nella Famiglia Brady, ecco i 10 peggiori turning point della serialità . Occhio agli spoiler. Quante volte ci siamo lamentati che una serie, soprattutto se di lunga durata, ad un certo punto non aveva più niente da dire ma continuava per inerzia? In alcune di queste occasioni si parla proprio di un fenomeno nato - guarda un po' - proprio in un serial tv e diventato un termine tecnico e del gergo comune. Il proverbiale salto dello squalo ovvero il momento in cui la trama di un prodotto seriale attraversa un punto di non ritorno per il quale non potrà più essere lo stesso, cadendo in una sorta di buco nero narrativo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Da Happy Days a Doctor Odyssey: 10 peggiori salti dello squalo nelle serie tv

Altre letture consigliate

Doctor Odyssey: finale di stagione tra emergenze mediche, terremoto e riconciliazioni

In un epico finale di stagione, "Doctor Odyssey" affronta emergenze mediche e un terremoto devastante, culminando in toccanti riconciliazioni.

Doctor Odyssey: salvataggio tsunami, triangolo amoroso e destino incerto a bordo Odyssey

"Doctor Odyssey" si distingue tra i medical drama per la sua unica ambientazione a bordo della nave da crociera Odyssey.

Disney: finale Andor 2, nuovi Doctor Odyssey, Grey’s Anatomy, Doctor Who e Ironheart trailer

Inizia una nuova settimana di maggio 2025 e il mondo Disney si prepara a sorprendere i fan con novità imperdibili.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Da Happy Days a Doctor Odyssey: 10 peggiori salti dello squalo nelle serie tv

Come scrive movieplayer.it: Dal clamoroso dietro-front in Dallas all'arrivo del cugino Oliver nella Famiglia Brady, ecco i 10 peggiori turning point della serialità. Occhio agli spoiler.

The Biggest Argument For Doctor Odyssey's Season 2 Renewal Oddly Comes From A 16-Time Emmy-Winning Comedian

Scrive msn.com: A renowned comedian hilariously pointed out Doctor Odyssey's biggest strengths, effectively making the best argument for its season 2 renewal.

Why ‘Doctor Odyssey’ Hasn’t Been Renewed Yet (But Why It Should Be)

Si legge su tvinsider.com: ABC has renewed almost all of its current scripted series, save for one: Doctor Odyssey. The cruise ship ... show with 77.8 million views in two days — the show’s future is uncertain at ...

Hallmark Prime Family Time - Odyssey - Muppet Show - Alf - My 3 Sons - Happy Days - Dr Quinn