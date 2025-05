Curro obbligato a sposare Julia per redimire il passato con Lorenzo e José Juan

Nel prossimo episodio de La Promessa, Curro si trova costretto a sposare Julia per rimediare agli errori legati a Lorenzo e José Juan. Questa scelta segnerà profondamente il suo destino, mentre i due amici riveleranno a Curro la verità sulle sue nozze. In un contesto inaspettato, Julia inizialmente sorprende con la sua reazione, dando il via a una serie di eventi imprevedibili che metteranno alla prova entrambi.

Nei prossimi episodi de La Promessa, Lorenzo e José riveleranno a Curro l'avvenimento delle sue nozze con Julia. Fin dall'inizio, il destino di Curro sarà segnato da un incontro che lo costringerà a rimediare a errori ormai passati. In una situazione inaspettata, Julia si mostrerà inizialmente sorpresa, per poi confessare di aver già ascoltato le

La Promessa: Julia svela la sua identità, Curro si scusa e tra nuovi guai in famiglia

Nella prossima puntata de *La Promessa*, in onda martedì 13 maggio 2025 su Rete 4 alle 19:35, Julia rivela la sua identità, mentre Curro si scusa e la famiglia si trova ad affrontare nuovi guai.

Soap su Rete 4: tradimenti e rivelazioni intrecciate tra Julia, Curro, Vera, Lope e misterioso matrimonio segreto

La soap opera in onda su Rete 4 si arricchisce di tradimenti e rivelazioni. Tra Julia, Curro, Vera e Lope, i segreti di un matrimonio misterioso emergono, portando a conflitti intensi e rimorsi inaspettati.

La Promessa: Julia rivela di essere Matilde e scoppia la crisi tra Curro e Catalina

La tensione si intensifica in La Promessa! Domenica 18 maggio, Julia svelerà il suo vero identità: è Matilde, la compagna di Paco.

