Cure palliative pediatriche La pedalata informativa con la Fondazione Maruzza

La pedalata informativa con la Fondazione Maruzza ha sensibilizzato sull'importanza delle cure palliative pediatriche, ancora non accessibili a tutti. Secondo lo studio PalliPed 2022-2023, i bambini seguiti sono aumentati dal 15% al 25%, ma un bambino su quattro ne rimane escluso, evidenziando il divario tra diritto e realtĂ . L'OMS sottolinea l'importanza di garantire questi servizi, fondamentali per la qualitĂ di vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Un diritto, ma non per tutti. Secondo l’ultimo studio PalliPed 2022–2023, pubblicato a gennaio, i bambini seguiti da servizi specialistici di cure palliative pediatriche sono saliti dal 15% al 25% in tre anni, ma resta scoperto 1 bambino su 4 che potrebbe beneficiarne. Eppure, secondo l’Oms, le cure palliative pediatriche rappresentano un’assistenza attiva e globale rivolta al bambino nella sua interezza (corpo, mente e spirito) e includono il sostegno costante alla famiglia. Per evidenziare il problema, ieri a Brescia ha fatto tappa la quarta edizione del Giro d’Italia delle Cure palliative pediatriche di Fondazione Maruzza con l’obiettivo di promuovere una corretta informazione e una cultura della cura consapevole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cure palliative pediatriche. La pedalata informativa con la Fondazione Maruzza

