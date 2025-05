’Cuori in azione’ fa il bis In nome della sicurezza

"Cuori in azione" ripete con successo la sua seconda edizione, rafforzandosi come iniziativa di sport e sensibilizzazione sulla sicurezza. Organizzato dal Pistoia San Marco, team Uisp, l'evento coinvolge la comunità con attività sportive e attività di sensibilizzazione, promuovendo cultura della sicurezza. Dopo il successo dello scorso anno, l’evento è stato ampliato e arricchito, rafforzando l’impegno nel promuovere la consapevolezza e il benessere civico attraverso lo sport.

Un’iniziativa di sport e sensibilizzazione, ripetuta dopo il successo dello scorso anno e ulteriormente ampliata e arricchita. Nella giornata di ieri è andata in scena la seconda edizione di ‘Cuori in azione’, l’evento nato da un’idea del Pistoia San Marco, formazione militante nel campionato Uisp, dopo quanto accaduto nel settembre 2023 a Massimiliano Morandi, colpito da un malore durante un allenamento e salvato dal pronto intervento dei compagni di squadra. Da quell’episodio, conclusosi con un lieto fine, la volontà di muoversi attivamente per informare quante più persone possibili sull’importanza del defibrillatore e su come usarlo correttamente per poter salvare vite umane, con la donazione di un apparecchio al Comune di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it