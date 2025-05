Crunchyroll Anime Awards 2025 | la sigla di Dandadan trionfa come Miglior Opening e Miglior Canzone

Ai Crunchyroll Anime Awards 2025, la sigla di Dandadan, "Otonoke" dei Creepy Nuts, si conferma protagonista, vincendo sia come miglior opening che miglior canzone. La canzone, fortemente apprezzata, ha conquistato pubblico e giuria, celebrando il successo di una delle sigle più amate dell’anno. Un riconoscimento che sottolinea l’impatto musicale e artistico della sigla nella scena anime.

"Otonoke" di Creepy Nuts trionfa ai Crunchyroll Anime Awards 2025: doppietta per la sigla di Dandadan, che vince due premi con la stessa canzone. La sigla "Otonoke" dei Creepy Nuts ha conquistato i premi per Miglior Canzone e Miglior Opening ai Crunchyroll Anime Awards 2025, confermando il successo dell'anime *Dandadan. Il brano, con le sue sonorità hip-hop e funky, ha ottenuto milioni di stream e visualizzazioni, diventando un fenomeno virale e consolidando la posizione dei Creepy Nuts nella scena musicale anime. "Otonoke" incanta il pubblico oltre i Crunchyroll Anime Awards 2025 Nel panorama degli anime, poche sigle riescono a catturare l'essenza di una serie come "Otonoke" dei Creepy Nuts per Dandadan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it