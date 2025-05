Crunchyroll Anime Awards 2025 | Demon Slayer vince il premio per le Migliori Animazioni

Ai Crunchyroll Anime Awards 2025, Demon Slayer: L'Allenamento dei Pilastri si è aggiudicato il premio per le Migliori Animazioni, superando concorrenti come Dandadan e Solo Leveling. Il successo del celebre anime dimostra ancora una volta la sua straordinaria qualità visiva e la capacità di coinvolgere il pubblico, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama degli anime moderni.

Demon Slayer: L'Allenamento dei Pilastri conquista il premio per le Migliori Animazioni ai Crunchyroll Anime Awards 2025, superando Dandadan e Solo Leveling. Il celebre anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - L'Allenamento dei Pilastri ha trionfato nella categoria Migliori Animazioni ai Crunchyroll Anime Awards 2025, confermando l'eccellenza visiva dello studio Ufotable. Questo riconoscimento sottolinea la maestria tecnica e artistica che continua a distinguere la serie nel panorama anime. Crunchyroll Anime Awards 2025, un trionfo visivo per Demon Slayer Il 25 maggio 2025, durante la cerimonia dei Crunchyroll Anime Awards tenutasi a Tokyo, Demon Slayer ha ricevuto il premio per le Migliori Animazioni grazie alla sua stagione Demon Slayer: L'Allenamento dei Pilastri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it