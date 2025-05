Crotone rinnovato il Consiglio provinciale degli architetti

A Crotone è stato rinnovato il Consiglio provinciale degli Architetti, secondo quanto stabilito dal regolamento. Dopo due mandati, i membri uscenti sono stati sostituiti, aprendo la fase di votazioni per eleggere i nuovi rappresentanti. Questo processo, fondamentale per garantire il corretto funzionamento dell’Ordine, prevede anche la scelta del nuovo presidente, che sostituirà il precedente non ricandidabile dopo due mandati.

Come da regolamento, al termine del doppio mandato occorre rinnovare il Consiglio provinciale e dopo lo stesso dovrà eleggare il presidente in sostituzione del precedente non più ricandidabile dopo due nandati. Le operazioni di voto per il rinnovo del consiglio dell'Ordine degli Archite Pianificatori, Paesaggis e Conservatori della Provincia di Crotone, per il quadriennio 2025-29, si sono svolte nel fine settimana raggiungendo il quorum del 50% più uno, già nella prima giornata di voto. Gli architetti, con un totale di 194 voti, hanno espresso le loro preferenze confermando la fiducia già accordata al consiglio uscente, guidato dall'architetto Francesco Livadoti e di cui, la nuova rappresentanza della categoria,si propone di continuare la meritoria attività svolta...

