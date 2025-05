Croce Rossa uccisi a Gaza due membri del nostro staff

Due membri del Comitato Internazionale della Croce Rossa sono stati tragicamente uccisi in un attacco a Khan Yunis. Ibrahim Eid e Ahmad Abu Hilal, stimati colleghi, hanno perso la vita, suscitando un profondo dolore nell'organizzazione. Il CICR esprime il suo cordoglio e riafferma l'importanza di proteggere gli operatori umanitari in zone di conflitto. Questo evento evidenzia ulteriormente i rischi affrontati da chi lavora per alleviare la sofferenza umana.

Due membri dello staff del Comitato Internazionale della Croce Rossa sono stati uccisi ieri in un attacco alla loro abitazione a Khan Yunis: lo ha dichiarato il CICR su X. "Siamo devastati dalla morte di due cari colleghi, Ibrahim Eid e Ahmad Abu Hilal. Oggi, ancora una volta, ribadiamo il nostro urgente appello al rispetto e alla protezione dei civili a Gaza", ha scritto l'organizzazione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Croce Rossa, uccisi a Gaza due membri del nostro staff

