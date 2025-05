cristina mazzotti un parco a erba e l aula del liceo carducci a milano per non dimenticare

Cristina Mazzotti ha celebrato il suo diciottesimo compleanno con amici e familiari, tra festeggiamenti a Erba e nell'aula del liceo Carducci a Milano. Ricorda con emozione il traguardo raggiunto, simbolo di autonomia e nuovi inizi, e riceve parole di affetto e incoraggiamento. La giornata rappresenta un momento importante per guardare al futuro con entusiasmo, tra sogni, progetti e ricordi di un passato speciale.

Erba (Como) – "Diciotto anni! Finalmente ho diciotto anni. Adesso potrò prendere la patente, fare quello che mi pare e fare tutti i programmi per il futuro. E per questo ho festeggiato con amici e parenti. Mi sono divertita un mondo! Mi hanno fatto un bel discorso, dicendo che sono sempre stata una persona solare, gentile e gioiosa e che ogni volta che entro in una stanza la illumino. Ma purtroppo adesso si è fatto tardi e devo tornare a casa. A casa torno con i miei due amici Carlo ed Emanuela.