Cristiano Malgioglio sposa il compagno Onur | “Così gli lascio la mia eredità”

Cristiano Malgioglio ha annunciato a Verissimo il suo imminente matrimonio con il compagno Onur, 42enne turco. Sebbene la data delle nozze non sia ancora definita, il noto giudice di Amici rivela che il motivo principale di questa unione è legato alla sua eredità. Scopri tutti i dettagli di questa romantica dichiarazione!

Cristiano Malgioglio ha confermato a Verissimo che presto sposerà il compagno 42enne, che vive in Turchia. Non c'è ancora una data delle nozze, ma il giudice di Amici ammette candidamente che lo farà per un motivo preciso... 🔗 Leggi su Fanpage.it