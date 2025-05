Cristiano Malgioglio è pronto | Sposo il mio ragazzo turco così gli lascio tutta l’eredità chi è il fidanzato Onur

Cristiano Malgioglio non smette mai di stupire! Oggi, durante la sua apparizione a "Verissimo", ha annunciato il suo matrimonio con il fidanzato turco Onur e ha rivelato che ha scelto Alessandra Celentano come testimone. Inoltre, ha presentato il suo nuovo singolo "Alè Alè" in collaborazione con Gente de zona. Una giornata ricca di emozioni e sorprese per il cantautore!

Oggi a Verissmo Cristiano Malgioglio ha presentato il suo ultimo singolo "Alè Alè" con Gente de zona e ne ha approfittato per rivelare questo segreto: «Mi sposo e ho chiesto ad Alessandra Celentano di essere la mia testimone di nozze. Mi sposo con il mio ragazzo turco, così gli lascio tutta l'eredità. Come mi vestirò? Non di bianco, forse rosa shocking». Malgioglio, però, mantiene il segreto, promettendo una festa incredibile con Onur. La conduttrice ha rivelato che Malgioglio ha già iniziato a fare un po' di capricci "da diva": «Sono andata io a fare la spesa per te, Cristiano. Ha fatto tante richieste prima di venire qui, voleva la papaya in camerino, lo yogurt alla prugna...

