Cremonese-Juve Stabia | sfida decisiva per la promozione in Serie A

La Cremonese affronta Juve Stabia in una sfida decisiva per la promozione in Serie A. Dopo la sconfitta 2-1 nell’andata, deve vincere per continuare il percorso verso la massima serie. Oggi alle 17:15, i grigiorossi giocano in casa nel match di ritorno delle semifinali, con l’obbligo di ottenere la vittoria per sperare nella promozione.

La sconfitta (2-1) nella gara di andata non lascia più spazio a calcoli e ragionamenti. Se vuole proseguire sulla strada che porta alla promozione in Serie A, la Cremonese oggi deve solo vincere. Questo pomeriggio, ore 17.15, i grigiorossi ospitano la Juve Stabia nel match di ritorno delle semifinali playoff. Lo Stadio Zini si prepara a sostenere i suoi ragazzi ed è chiamato a svolgere il ruolo di dodicesimo giocatore in campo. Il ko maturato in Campania mercoledì ha ribaltato la disponibilità dei risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese-Juve Stabia: sfida decisiva per la promozione in Serie A

