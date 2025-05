Cremonese 3-0 alla Juve Stabia | un tris vincente che vale la finale dei play-off

La Cremonese sfodera una prestazione di grande carattere, superando con un netto 3-0 la Juve Stabia e conquistando così l'accesso alla finale dei playoff. Dopo la deludente sconfitta dell'andata, la squadra di mister Stroppa si riscatta brillantemente, dimostrando determinazione e gioco di squadra. Un tris vincente che rappresenta una nuova opportunità per puntare alla promozione.

Cremona – La Cremonese torna ad indossare il suo abito migliore e non lascia scampo alla Juve Stabia. Dopo l’inattesa sconfitta patita all’andata, la formazione di mister Stroppa torna a giocare da par suo e guadagna con grande autorevolezza l’accesso alla finale che stabilirà la terza squadra che salirà in serie A insieme a Sassuolo e Pisa, già promosse. Una doppia sfida, con andata giovedì 29 maggio allo “Zini” e ritorno domenica 1 giugno in trasferta, che deciderà su tutto un anno di lavoro della compagine grigiorossa, che è chiamata a compiere quell’ultimo, decisivo passo in avanti che è mancato lo scorso anno nella finalissima con il Venezia... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese, 3-0 alla Juve Stabia: un tris vincente che vale la finale dei play-off

