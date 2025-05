Crema Pride sfilano in duemila | i colori arcobaleno invadono il centro

Ieri a Crema, oltre duemila persone hanno partecipato al "Crema Pride", dove i colori arcobaleno hanno invaso il centro. Le stime sulla partecipazione variavano da 300 a 5.000 partecipanti, ma l’afflusso reale ha superato ogni aspettativa, dimostrando l’importanza dell’evento per la comunità . La sfilata ha celebrato i diritti e l’orgoglio LGBTQ+, diventando un grande successo di partecipazione e visibilità nel Cremonese.

Crema (Cremona) – Numeri delle grandi occasioni ieri a Crema per il “Crema pride“. Le previsioni della vigilia, riferite alla partecipazione che ci sarebbe stata all’evento, variavano enormemente: c’era chi prevedeva trecento persone, chi cinquemila. Di fatto il tam tam mediatico per radunare il maggior numero di persone possibile alla prima manifestazione del genere che si svolgeva in una città non capoluogo è stato estenuante. E ha dato i suoi frutti. Circa duemila sono stati i presenti. Piazza Garibaldi, punto di raduno per la partenza fissata nel primo pomeriggio, improvvisamente si è dimostrata troppo piccola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crema Pride, sfilano in duemila: i colori arcobaleno invadono il centro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Crema Pride nel mirino degli skinhead: blitz notturno con manifesti shock. La città reagisce

Nella notte tra lunedì e martedì, i skinhead del Veneto Fronte Skinhead hanno attuato un blitz a Crema, tappezzando la città di manifesti contro il Crema Pride in programma sabato.

iOS 18.5: satellitari per iPhone 13, notifica Tempo di utilizzo e sfondo Pride

Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 18.5, un aggiornamento che introduce significative novità per gli utenti di iPhone 13.

iOS 18.5: aggiornamenti con sfondo Pride Harmony, nuove funzioni per iPhone, Apple Watch e Mail

Apple ha appena lanciato iOS 18.5, un aggiornamento significativo per iPhone e Apple Watch. Questa versione introduce nuovi sfondi in tema Pride, migliorie grafiche e funzionalità innovative, rendendo l’esperienza utente ancora più ricca e coinvolgente.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Crema Pride, sfilano in duemila: i colori arcobaleno invadono il centro

Secondo ilgiorno.it: Crema (Cremona) – Numeri delle grandi occasioni ieri a Crema per il “Crema pride“. Le previsioni della vigilia ... E ha dato i suoi frutti. Circa duemila sono stati i presenti. Piazza Garibaldi, punto ...

Crema in festa per il primo Pride: in duemila al corteo

Come scrive laprovinciacr.it: Musica, colori e diritti al centro della manifestazione: la città accoglie con entusiasmo l’evento tra partecipazione locale e presenze da fuori. Dalla banda iniziale al carro con le drag queen, una p ...

Attesi in cinquemila per partecipare alla sfilata Lgbtqia+

Segnala msn.com: Parte alle 15.30 da piazza Garibaldi, attraversa le vie centrali e piazza del Duomo, approda in piazza Giovanni XXIII, ...

La polizia di Lincoln ha pubblicato il video su Twitter #vdnews #pride #lgbt