Così l’Intelligenza artificiale aiuta i medici a scoprire le malattie della tiroide | il caso della carenza di iodio in Italia

In occasione della Giornata mondiale della tiroide, l'evento celebra la settimana dedicata a questa ghiandola, con focus sull'uso dell’intelligenza artificiale. L’AI aiuta i medici a diagnosticare e monitorare le malattie della tiroide, come la carenza di iodio in Italia. Questo tema, di grande interesse per pazienti, clinici e ricercatori, evidenzia come l’innovazione tecnologica possa migliorare le diagnosi e la cura delle patologie tiroidee.

Oggi domenica 25 maggio è la Giornata mondiale della tiroide, che dà inizio alla settimana (25-31 maggio) dedicata proprio a questo tema. Il tema scelto per quest'anno è Tiroide e Intelligenza artificiale. Si tratta di un argomento di grande interesse sia per i pazienti sia per clinici e ricercatori. I primi infatti sempre più spesso ricorrono a questo mezzo per avere informazioni e chiarimenti sulle proprie patologie.

