Cosa pensano gli italiani quando si parla di cultura come settore economico Scrive Monti

Monti evidenzia come in Italia la cultura sia sempre più riconosciuta non solo come patrimonio, ma anche come motore di sviluppo economico. Media, politici e imprenditori sottolineano il suo ruolo strategico, contribuendo a diffondere una narrazione che vede nel settore culturale un driver di crescita e innovazione per il Paese.

La narrazione della cultura come strumento di sviluppo economico è molto diffusa, ormai, sui nostri media, nelle dichiarazioni dei nostri referenti e rappresentanti politici, nelle indicazioni di imprenditori e di personaggi pubblici. Anno dopo anno confermiamo il ruolo sempre più importante che i musei hanno per il nostro turismo, produciamo e stampiamo report che indicano quante persone siano andate a visitare un istituto di cultura, e ad ogni notizia positiva non facciamo altro che abusare di slang giornalistici dal tono iperbolico.

