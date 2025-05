Corsi Empoli | Epilogo triste dopo 4 anni ripartiremo con i nostri concetti e valori spero sia un arrivederci

Dopo quattro anni in Serie A, l'Empoli affronta un epilogo triste con la retrocessione in Serie B. Il presidente Fabrizio Corsi, intervistato da Sky Sport, ha condiviso le sue riflessioni dopo la sconfitta contro il Verona, esprimendo la speranza di un futuro migliore e il desiderio di ripartire con i valori che hanno contraddistinto il club. Le sue parole trasmettono un messaggio di determinazione e resilienza.

Le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, dopo la retrocessione dei toscani in Serie B dopo 4 anni Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell’Empoli contro il Verona che condanna i toscani alla Serie B. Di seguito le sue parole. RETROCESSIONE – «Sono qui per salutare e per ringraziare ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Corsi Empoli: «Epilogo triste, dopo 4 anni ripartiremo con i nostri concetti e valori, spero sia un arrivederci»

Approfondimenti da altre fonti

Empoli in Serie B, Corsi 'epilogo triste, ma ripartiremo' - "Sono qui per salutare e per ringraziare dell'attenzione prestata. L'epilogo per noi è triste, ma è nella normalità che ogni anno si affronti il campionato di Serie A con molte probabilità di retroced ... Scrive ansa.it

Empoli, Corsi: “L’epilogo è triste, però è nella normalità” - Le parole del presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi dopo la sconfitta contro il Verona e la retrocessione in Serie B ... Come scrive gianlucadimarzio.com

L’Empoli retrocede e il presidente Corsi dà una lezione in TV: “Per qualcuno siamo scomodi” - L'Empoli è retrocesso e il presidente Corsi ha offerto una lezione di sportività non senza togliersi alcuni sassolini ... Lo riporta fanpage.it

Presentazione nuovi treni Blues a Catania