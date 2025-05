Corea del Nord arrestate tre persone per il varo flop della nave da guerra Kim Jong-un furioso per la brutta figura | Atto criminale

Roma, 25 maggio 2025 – In Nord Corea sono state arrestate tre persone per il fallimento del varo della nuova nave da guerra, un incidente che ha suscitato l’ira di Kim Jong-un. La nave, gemella della Choe Hyon presentata con successo il mese scorso, ha subito un flop ufficiale, ma le autorità di Pyongyang negano problemi reali, dichiarando tutto un incidente di immagine.

Roma, 25 maggio 2025 - Tre sono i colpevoli del disastro nel varo della super celebrata nuova nave da guerra nordcoreana, gemella della Choe Hyon presentata invece con successo il mese scorso. Un incidente più di immagine che effettivo, visto che le autorità di Pyongyang si sono affrettate a negare falle sul fondo parlando di "entitò del danno non grave". Ma il flop di mercoledì, nella città portuale orientale di Chongjin, sotto lo sguardo adirato del leader Kim Jong-un, e si può dire divertito del resto del mondo, non poteva essere lasciato impunito, senza colpevoli su cui scaricare la brutta figura internazionale... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corea del Nord, arrestate tre persone per il varo flop della nave da guerra. Kim Jong-un furioso per la brutta figura: “Atto criminale”

Altri articoli sullo stesso argomento

Corea del Nord: l’orgoglio di Kim Jong-un per i suoi nuovi carri armati

Al termine della scorsa settimana, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha visitato una significativa fabbrica di carri armati, annunciando al sistema di stampa statale importanti avanzamenti nella tecnologia dei veicoli blindati made in Corea del Nord.

Vicenza, maltrattamenti in un asilo nido privato di Schio: arrestate due delle tre proprietarie

Due delle tre proprietarie di un asilo nido privato a Schio sono state arrestate dai carabinieri di Vicenza per maltrattamenti sui bambini.

Vicenza, maltrattamenti in un asilo nido privato di Schio: arrestate due delle tre proprietarie

Due delle tre proprietarie di un asilo nido privato di Schio, in provincia di Vicenza, sono state arrestate per maltrattamenti nei confronti dei bambini.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Corea del Nord, arrestate tre persone per il varo flop della nave da guerra. Kim Jong-un furioso per la brutta figura: “Atto criminale”

Si legge su quotidiano.net: In manette sono finiti l'ingegnere capo del cantiere navale di Chongjin, il responsabile dell'officina di costruzione dello scafo e il vicedirettore per gli affari amministrativi. Le autorità di Pyong ...

Corea del nord e Russia, accordo per aiutarsi se aggrediti. Ft: «Truppe potrebbero essere inviate a Kursk»

Lo riporta msn.com: E i 18 disertori sono stati arrestati Guerra Ucraina, la Corea del Nord invia armi alla Russia ... ha stimato che circa la metà dei circa tre milioni di proiettili di artiglieria utilizzati ...

Corea del Nord: studente Usa arrestato a Pyongyang chiede clemenza