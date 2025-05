Coppa Toscana | sfide decisive per Juniores Allievi e Giovanissimi

Le sfide decisive della Coppa Toscana coinvolgono juniores, allievi e giovanissimi. Alle 16.30 si disputano gli incontri di ritorno del primo turno per i Juniores Under 19, con le squadre grossetane, seconde e terze nel campionato, pronte ad affrontarsi. Questa fase rappresenta un momento importante per le rispettive categorie giovanili, determinando chi avanzerĂ nel torneo e avvicinandosi alle fasi finali della competizione regionale.

Juniores, Allievi e Giovanissimi in campo per la Coppa Toscana delle rispettive categorie. Alle 16.30 si disputano gli incontri di ritorno del primo turno della Coppa Toscana Juniores provinciali Under 19 che vedrĂ scendere in campo le due formazioni grossetane giunte seconda e terza nel campionato provinciale, che saranno impegnate entrambe in casa. Il Sant'Andrea, giunto alle spalle del Massa Valpiana campione provinciale, al Civilesco ospiterĂ la formazione dei Colli Marittimi. All'andata la partita, disputata a Montescudaio, termino con il punteggio di 1-1.

