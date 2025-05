Coppa Italia sul bus scoperto festa rossoblù per le strade di Bologna

Dopo 51 anni, Bologna celebra la vittoria della Coppa Italia con una festa straordinaria. La città si riempie di gioia, mentre i tifosi rossoblù, partendo dalla curva Bulgarelli, accolgono la squadra su un bus scoperto tra cori e colori. Un momento di unione e orgoglio collettivo, che ricorda il successo ottenuto lo scorso anno per un posto in Champions. La passione bolognese non conosce confini.

BOLOGNA (ITALPRESS) – A distanza di 12 mesi si replica. Lo scorso anno per la conquista di un posto in Champions, quest'anno per la vittoria della coppa Italia 51 anni dopo l'ultima volta. Ancora una volta tutta la città, con partenza dalla curva Bulgarelli ha salutato la squadra che è salita su un pullman scoperto e ha attraversato il centro cittadino accompagnato dall'affetto di migliaia di persone. Tra i più acclamati il tecnico Vincenzo Italiano, ma anche il presidente Saputo e il ds Sartori.

