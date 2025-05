Coppa del Mondo di Spada l’Italia Femminile conquista uno splendido secondo posto a Wuxi

L'Italia femminile della spada celebra un brillante secondo posto nella tappa di Coppa del Mondo di Wuxi, svoltasi il 25 maggio 2025. Questo straordinario risultato, ottenuto da un affiatato quartetto composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, e altre solide atlete, rappresenta un importante trampolino di lancio in vista del Campionato Europeo di Genova. Un argento che riflette il talento e la determinazione della squadra azzurra.

Wuxi, 25 maggio 2025 – L'Italia della spada femminile chiude con un ottimo secondo posto nella prova a squadre la tappa di Coppa del Mondo di Wuxi, ultimo appuntamento del circuito iridato prima dell'Europeo di Genova. Un argento che splende per il quartetto composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk. È il terzo podio stagionale per il team italiano delle spadiste, al termine di una prestazione da applausi. La giornata della squadra azzurra in Cina è iniziata con la vittoria negli ottavi di finale per 33-26 sulla Romania. Nei quarti l'Italia ha offerto un'altra prova d'autorità e carattere per battere con il punteggio di 42-40 l'Ucraina...