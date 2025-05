Controlli tra i locali di San Berillo carenze igieniche in una trattoria di corso dei Martiri

La questura di Catania ha condotto un’operazione straordinaria a San Berillo, nel quartiere di corso dei Martiri, per verificare le condizioni igieniche e la regolarità delle attività commerciali. I controlli hanno evidenziato alcune carenze igieniche in una trattoria, sottolineando l’importanza di garantire norme di sicurezza e tracciabilità degli alimenti per tutelare la salute dei cittadini.

La questura di Catania ha coordinato nei giorni scorsi un’operazione straordinaria di controllo del territorio nel quartiere San Berillo, finalizzata alla verifica delle autorizzazioni per la vendita di alimenti, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tracciabilità dei prodotti in vendita. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Controlli tra i locali di San Berillo, carenze igieniche in una trattoria di corso dei Martiri

