Controlli nei luoghi della movida e nella zona del porto | elevate 12 multe

Durante i controlli del protocollo "Alto Impatto" nelle aree della movida e del porto, la Polizia, i Carabinieri e la VU hanno elevato 12 sanzioni. Le forze dell'ordine hanno monitorato attentamente via Roma, piazza San Domenico, piazza Caracciolo, via Maccheronai, discesa dei Giudici e via Argenteria, rafforzando la sicurezza e il rispetto delle norme per il benessere della comunità.

Controlli e multe nei luoghi della movida e nella zona del porto. Polizia, carabinieri e vigili urbani, impegnati nel protocollo di sicurezza "Alto Impatto", hanno passato al setaccio via Roma, piazza San Domenico, piazza Caracciolo, via Maccheronai, discesa dei Giudici, via Argenteria, via.

