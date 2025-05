Contratto scuola 2022-24 Aran punta a chiudere prima di agosto ma Anief è scettica | Senza sostanziali novità normative è impossibile

L'Aran mira a finalizzare il contratto scuola 2022-24 entro agosto, avvertendo che senza un accordo con i sindacati, gli aumenti stipendiali potrebbero slittare al 2026. Tuttavia, Anief si mostra scettica, sottolineando che senza sostanziali novità normative, il raggiungimento di un'intesa risulta improbabile. La questione si fa sempre più urgente, con il tempo che stringe per un settore già in difficoltà.

L'Aran ha lanciato "un ultimatum" per il contratto scuola 2022-24: senza un accordo con i sindacati prima delle ferie estive, gli aumenti stipendiali slitteranno inevitabilmente ai primi mesi del 2026. L'articolo Contratto scuola 2022-24, Aran punta a chiudere prima di agosto, ma Anief è scettica: “Senza sostanziali novità normative è impossibile” ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Contratto scuola 2022-24, Aran punta a chiudere prima di agosto per aumenti stipendiali a novembre

L'ARAN mira a chiudere il contratto scuola 2022-24 prima di agosto, per garantire gli aumenti salariali a novembre.

Contratto scuola 2022-24, Aran punta a chiudere prima di agosto per aumenti stipendiali a novembre. Cifre medie: 150 euro per i docenti e 130 per gli ATA

L'Aran mira a chiudere il contratto scuola 2022-24 entro agosto, per assicurare aumenti salariali a novembre: circa 150 euro per i docenti e 130 per gli ATA.

Valditara, “aumentato del 9% le risorse per la scuola”. Su aumenti stipendio e rinnovo contratto, “speriamo si possa chiudere presto”

In visita all'Istituto comprensivo Vicinanza di Salerno, il Ministro Valditara ha annunciato un aumento del 9% delle risorse destinate alla scuola italiana, previsto nella legge di bilancio.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Contratto Scuola, sindacati in pressing sui buoni pasto. Aran frena: “Servono più risorse”

tg24.sky.it scrive: Leggi su Sky TG24 l'articolo Contratto Scuola, sindacati in pressing sui buoni pasto. Aran frena: “Servono più risorse” ...

Contratto Scuola, il rinnovo è distante: cosa cambia tra aumenti, voucher e Pnrr

Come scrive quifinanza.it: Il contratto scuola 2022-24 è ancora in trattativa tra Aran e sindacati su stipendi, voucher, stabilizzazioni e fondi Pnrr, mentre Valditara spinge per chiudere entro la fine dell’anno ...

Contratto scuola, si tratta sui buoni pasto: 1,2 milioni di lavoratori aspettano gli aumenti

Segnala ilmessaggero.it: Il mondo della scuola chiede i buoni pasto. Al tavolo della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di categoria, che interessa 1,2 milioni di persone, i sindacati ora chiedono ...