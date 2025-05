Contest Ecopagelle | premiazione finale con gli studenti e Capitan Eco

Si avvicina la premiazione finale del contest "Ecopagelle", un'iniziativa di educazione ambientale che ha coinvolto gli studenti di Brindisi. Promosso da Avr per l'Ambiente Spa in collaborazione con il Comune, il progetto ha puntato a sensibilizzare i giovani sulla sostenibilità . Accanto a Capitan Eco, i partecipanti festeggeranno i risultati ottenuti, celebrando un impegno collettivo per un futuro più verde.

BRINDISI - Con la conclusione dell'anno scolastico volge anche a termine il progetto per la città di Brindisi di educazione ambientale e alla sostenibilità promosso da Avr per l'Ambiente Spa, società gestore del servizio di igiene urbana, con la collaborazione del Comune di Brindisi...

Capitan Eco al Tg Norba 24 (2012)