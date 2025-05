Conte’s Resurrection un miracoloso mctominay Lukaku …

2025-05-24 07:36:00 Il web è in trepidazione: La seconda “Golden Era” di Napoli È il presente. Di Diego Armando Maradona . fino al momento. Il “partanepei” è stato imposto a Cagliari (0-2) per Ottieni il quarto “Scudetto” nella sua storia, il secondo senza Diego: 1987-87, 1989-90, 2022-23 . e 2024-25. I più grandi “amici” nella storia del calcio italiano. La squadra di Antonio Conte ha superato Cagliari 2-0 e ha vinto lo Scudetto in Italia Ed è quello Napoli ha vissuto una montagna russa Queste ultime stagioni: nel 2023 campione d’Italia fu incoronato, Spalletti se ne andò dopo la celebrazione, c’era decimo l’anno scorso (il peggior difensore della storia, con tre diversi allenatori per tutta la stagione) e Ora, con Conte, tornano in cima. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Conte’s Resurrection, un miracoloso mctominay, Lukaku …

