Conte non solo la Juventus | un altro club minaccia il Napoli Dove potrebbe allenare

Conte non è solo interessato alla Juventus; un altro club minaccia il Napoli e potrebbe offrirgli una nuova collocazione. Il futuro del tecnico leccese resta centrale per i club azzurri, dopo il trionfo del Napoli in campionato, che ha conquistato il quarto scudetto in una stagione straordinaria. La vittoria ha rappresentato un’impresa inaspettata e una cavalcata di 38 giornate, rendendo il futuro di Conte ancora incerto, con varie opzioni sul tavolo.

Il futuro del tecnico leccese resta il tema principale in casa azzurra dopo lo straordinario successo in campionato: spunta un altro club in corsa La gioia di un successo inimmaginabile a inizio stagione. L’emozione di una cavalcata durata 38 giornate e culminata con lo storico quarto Scudetto. Napoli si è svegliata in festa ieri e anche oggi, mentre si attende il passaggio del bus scoperto per domani. Una tre giorni (e mezzo) di festa assoluta, con immagini che hanno fatto venire i brividi ai napoletani e non solo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte, non solo la Juventus: un altro club “minaccia” il Napoli. Dove potrebbe allenare

Altri articoli sullo stesso argomento

Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: ufficiale il nuovo ruolo nel club nerazzurro. Tutti i dettagli

L'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Luca Adornato, ex dirigente della Juventus, come nuovo Brand & Marketing Director.

La Juventus e Conte, le condizioni per il ritorno: cosa chiede il club, cosa chiede il tecnico

Dopo undici anni, Antonio Conte potrebbe tornare alla Juventus, il club che ha plasmato la sua carriera da calciatore e allenatore.

Pedullà rivela: «La Juventus vuole Conte in panchina più Osimhen». Svelato il piano del club bianconero

Alfredo Pedullà svela che la Juventus punta a tornare a "scuotere" le proprie vicende di mercato, con Conte in panchina e Osimhen come grande obiettivo offensivo.

Cosa riportano altre fonti

Juventus, primo affare per Conte: De Laurentiis anticipato

Segnala calciomercato.it: Nuova svolta per il primo regalo ad Antonio Conte. L'allenatore del Napoli è pronto a sbarcare a Torino, ecco l'affare decisivo ...

Conte al Mondiale per Club: rivelazione Juve, tifosi euforici

Secondo calciomercato.it: La vittoria dello scudetto con il Napoli ha permesso ad Antonio Conte di scrivere una nuova, ennesima pagina di storia. Il tecnico salentino è infatti il primo allenatore della storia a vincere il ...

Futuro Conte: Napoli o ritorno alla Juventus dopo lo scudetto?

calcioin.it scrive: Qual è il futuro di Antonio Conte dopo lo scudetto col Napoli? Resterà o tornerà alla Juventus? Cosa deciderà il prossimo incontro con De Laurentiis?

Antonio Conte, Juventus in the heart