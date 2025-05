Conte-Napoli verso l’addio | De Laurentiis pensa ad Allegri

Il futuro di Antonio Conte al Napoli si fa incerto, con Aurelio De Laurentiis che guarda a Massimiliano Allegri come possibile sostituto. Dopo la parata celebrativa di lunedì e la visita al Papa, si avvicina un incontro cruciale. I segnali di una separazione sembrano inarrestabili, evidenziati da un distacco palpabile tra l'allenatore e la dirigenza, nonostante un'ultima vittoria.

Lunedì la parata con il bus scoperto, martedì la visita al Papa e poi l’ incontro decisivo. Anche se la strada sembra ormai segnata: Antonio Conte e il Napoli vanno verso la separazione. Se non fossero bastati il freddo abbraccio tra l’allenatore e Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria contro il Cagliari che ha consegnato il quarto scudetto, quindi le parole del tecnico e quelle del presidente, adesso arrivano ulteriori conferme. L’ex commissario tecnico della Nazionale è destinato ad andarsene da Napoli. Senza strappi, diversamente da quanto avvenuto in passato al termine di diverse avventure... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte-Napoli verso l’addio: De Laurentiis pensa ad Allegri

