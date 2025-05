Conte Napoli in arrivo l’addio! De Laurentiis prepara la mossa per bruciare Inter e Milan

Il futuro del Napoli è in fermento: Conte e il club partenopeo sono vicini all'addio, mentre De Laurentiis prepara una mossa strategica per ingaggiare Allegri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la separazione appare inevitabile e il presidente punta a chiudere l'affare rapidamente per bruciare la concorrenza di Inter e Milan. La situazione si fa interessante, con nuove dinamiche nel panorama calcistico italiano.

Conte Napoli, si va verso la separazione: De Laurentiis vuole chiudere per Allegri. Come riportato da Sky Sport, Conte e il Napoli sembrano pronti a separarsi. «Conte e il Napoli verso la separazione: la volontà è quella. Il Napoli punta a chiudere rapidamente per Allegri per evitare l'inserimento eventuale di Inter o Milan ». Secondo il Corriere della sera, il nome di Allegri è caldo anche in ottica Inter, vista la corte dell'Arabia per Simone Inzaghi: « Max Allegri, su cui il Napoli di De Laurentiis è in pole in caso di addio di Conte e il Milan vigila con attenzione, è il preferito del presidente Marotta...

