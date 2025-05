Conte-Napoli finirà senza strappi Le motivazioni sono diverse non solo il mercato e i soldi Di Marzio

Il legame tra Antonio Conte e il Napoli sembra avviarsi verso una conclusione senza fratture. Le ragioni di questo addio vanno oltre il mercato e le questioni finanziarie, come sottolinea Gianluca Di Marzio. Secondo le ultime indiscrezioni, la comunicazione ufficiale arriverà dopo l’udienza del Papa di martedì prossimo, segnando così un'importante svolta nella storia recente del club partenopeo.

