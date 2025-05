Conte Juventus Giuntoli risponde sull’allenatore del Napoli | ha reagito così prima di Venezia Juve

Cristiano Giuntoli ha recentemente commentato le speculazioni riguardanti l'allenatore del Napoli, accostato alla panchina della Juventus per la prossima stagione. In occasione del pre-partita di Venezia-Juve, il direttore sportivo ha offerto le sue impressioni, affrontando le aspettative attorno al match di Serie A e le voci che circolano sul futuro tecnico del club bianconero. Le sue dichiarazioni offrono spunti interessanti sul futuro di entrambe le squadre.

Conte Juventus, risponde Giuntoli: ha reagito così sul tecnico del Napoli accostato alla panchina dei bianconeri per la prossima stagione. Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. Il dirigente bianconero ha risposto così alla domanda sul possibile ritorno in panchina di Antonio Conte. SU CONTE – «Io faccio i complimenti al Napoli che ha fatto una grande stagione».