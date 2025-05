Conte Juventus De Laurentiis non molla il tecnico | pronti 200 milioni sul mercato! Svelato il piano del presidente del Napoli per convincere l’allenatore

De Laurentiis non è disposto a rinunciare a Conte e punta a convincerlo a rimanere al Napoli. Con un budget di 200 milioni, il presidente del Napoli ha svelato il piano per trattenere il tecnico, cercando di superare le offerte e gli interessi della Juventus. La sfida tra i due club si intensifica, mentre il Napoli fa tutto il possibile per mantenere l'allenatore e rafforzare la squadra.

Conte Juventus, De Laurentiis non molla: pronti 200 milioni da investire sul mercato per convincere l’allenatore del Napoli. De Laurentiis farà di tutto per convincere Conte a rimanere al Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente del club azzurro sarebbe pronto ad investire fino a 200 milioni di euro sul mercato per convincere l’allenatore a restare in panchina. L’incontro decisivo tra i due dovrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Attendono anche la Juventus ed i tifosi bianconeri. .com 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus, De Laurentiis non molla il tecnico: pronti 200 milioni sul mercato! Svelato il piano del presidente del Napoli per convincere l’allenatore

Contenuti che potrebbero interessarti

Conte Juventus (Tuttosport): manca solo una tessera per completare il suo ritorno in bianconero! Lo scudetto col Napoli semplificherebbe il divorzio con De Laurentiis. Novità

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina della Juventus si fa sempre più concreto, con soli dettagli da definire per il suo ritorno.

Conte Juventus, i contatti con il Napoli non tarderanno ad arrivare! Quel dettaglio sulle mosse di De Laurentiis non lasciano dubbi: i dettagli

I contatti tra Antonio Conte e la Juventus sono imminenti, con dettagli sulle mosse di De Laurentiis che spingono verso possibili sviluppi, soprattutto sul futuro dell'allenatore.

Allegri Napoli, l’ex Juventus ha incontrato di nuovo De Laurentiis! Destino incrociato con Conte: le ultimissime

Massimiliano Allegri, ex Juventus, ha incontrato nuovamente De Laurentiis, alimentando speculazioni sul suo futuro al Napoli.

Approfondimenti da altre fonti

De Laurentiis al suo compleanno stuzzica Conte: domanda sulla Juventus davanti a tutti i presenti

Si legge su fanpage.it: Antonio Conte alla festa di compleanno di De Laurentiis dopo lo Scudetto del Napoli. Il patron degli azzurri stuzzica l’allenatore bianconero: “Grande mister, ma ora andrai mica alla Juve?“.

Pagina 2 | Conte-Juve, le indiscrezioni di un accordo già raggiunto. Allegri, occhio all’Inter!

Lo riporta tuttosport.com: Sono ore di fuoco per le prossime panchine di Serie A. Scudetto, festa e incontro con De Laurentiis: si decide tutto a breve ...

Conte alla Juve? La battuta al compleanno di De Laurentiis è più di un indizio

Lo riporta tag24.it: Il siparietto, riportato da “La Repubblica”, non è passato inosservato e alimenta le voci sempre più insistenti su un possibile ritorno di Conte alla Juventus, club con cui ha già vinto tre scudetti ...

Clear words | De Laurentiis sends Conte to Juventus