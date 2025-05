Conte Juventus Ambrosini non ha dubbi | La scelta del nuovo allenatore è di pari importanza con la partita contro il Venezia ecco il motivo

Massimiliano Ambrosini ha espresso la sua opinione sulla cruciale situazione della Juventus, sottolineando che la scelta del nuovo allenatore riveste un'importanza pari a quella della partita contro il Venezia. Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match, l'ex calciatore ha condiviso i suoi pensieri sui piani della squadra, mettendo in evidenza la necessità di decisioni mirate in un momento così delicato per i bianconeri.

Ambrosini ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «I piani probabilmente sono già in testa. Penso che per la Juve sarà più importante quello che succederà sta sera. La scelta dell'allenatore sarà di pari importnanza con la partita di stasera dove ci sono tanti soldi in ballo».

