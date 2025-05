Conte Juve il tecnico alla resa dei conti con De Laurentiis | a Ischia il vertice decisivo i bianconeri non mollano la presa

Antonio Conte si prepara a una sfida decisiva con De Laurentiis a Ischia, dove i vertici tra Juve e il presidente napoletano definiranno il futuro del tecnico. I bianconeri, determinati a non mollare, cercano una stabilità che possa riportare la squadra ai vertici. La riunione sarà cruciale per chiarire le ambizioni e le strategie dei prossimi mesi, con Conte come protagonista principale di questa difficile, ma fondamentale, resa dei conti.

Antonio Conte si prepara a un vertice decisivo con De Laurentiis a Ischia per il futuro della Juventus.

Tudor Juve, il tecnico svela: «Vivo alla giornata, me la godo, non pensando al futuro. L’ombra di Conte? Rispondo così»

In vista della sfida contro l'Udinese, Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha condiviso le sue riflessioni in conferenza stampa.

Conte Juve (QS): il tecnico spinge per tornare in bianconero, Elkann pronto a chiudere! Le ultimissime novitÃ

Antonio Conte potrebbe tornare a sedere sulla panchina della Juventus. Il tecnico spinge per un ritorno in bianconero, mentre John Elkann è pronto a chiudere la trattativa.

Allegri Napoli (Gazzetta), l’ex Juve in pole position in caso di addio di Conte! ADL pronto ad offrirgli questo contratto: i dettagli

La resa dei Conte: dopo lo scudetto entra nel vivo la partita sul futuro a Napoli del tecnico

Antonio Conte and Juventus part company | Antonio Conte e Juventus: risoluzione del contratto