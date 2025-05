Conte Juve il tecnico alla resa dei conti con De Laurentiis | a Ischia il vertice decisivo i bianconeri non mollano la presa Ultime

Antonio Conte si prepara a un vertice decisivo con De Laurentiis a Ischia per il futuro della Juventus. I bianconeri insistono e non mollano la presa, cercando di trovare un accordo ambitissimo. La Gazzetta dello Sport aggiorna sulle ultime news riguardo il possibile ritorno di Conte in bianconero, evidenziando la forte volontà del club di rinnovare con lui e portare avanti il progetto. La trattativa resta calda e ancora da definire, con attese importanti nelle prossime settimane.

Conte Juve, il tecnico alla resa dei conti con De Laurentiis: a Ischia il vertice decisivo, i bianconeri non mollano la presa. Le ultimissime sul futuro. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte, primo nome nella lista della Juve per quanto riguarda la panchina della prossima stagione ma ancora legato al Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano il tecnico è arrivato alla resa dei conti con De Laurentiis. È possibile che in queste ore vada in scena un incontro a Ischia per decidere cosa fare in futuro: il richiamo di Torino per Conte è sempre più pressante, ADL potrebbe anche lasciarlo andare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, il tecnico alla resa dei conti con De Laurentiis: a Ischia il vertice decisivo, i bianconeri non mollano la presa. Ultime

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tudor Juve, il tecnico svela: «Vivo alla giornata, me la godo, non pensando al futuro. L’ombra di Conte? Rispondo così»

In vista della sfida contro l'Udinese, Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha condiviso le sue riflessioni in conferenza stampa.

Conte Juve (QS): il tecnico spinge per tornare in bianconero, Elkann pronto a chiudere! Le ultimissime novitÃ

Antonio Conte potrebbe tornare a sedere sulla panchina della Juventus. Il tecnico spinge per un ritorno in bianconero, mentre John Elkann è pronto a chiudere la trattativa.

Conte Juve, già pronto il primo colpo di mercato per il nuovo allenatore! Rivelazione clamorosa sul futuro del tecnico e non solo

La Juventus prepara il suo primo colpo di mercato sotto la nuova gestione, con Antonio Conte già in pole position.

Cosa riportano altre fonti

Perinetti: “Conte predestinato e visionario. Scudetto più difficile? Il primo alla Juve”

Come scrive fcinter1908.it: "Sincero, quasi brutale per come è schietto e diretto coi giocatori. Caparbio per come vuole raggiungere la vittoria", dice Perinetti ...

Conte Juve, altro indizio sul possibile ritorno del tecnico sulla panchina bianconera. Ecco il segnale ‘indiretto’ arrivato nelle ultime ore

Scrive juventusnews24.com: Conte Juve, spunta un ulteriore indizio sul possibile ritorno dell’allenatore sulla panchina bianconera. C’è un segnale ‘indiretto’ delle ultime ore Il Napoli ha vinto lo Scudetto e ora la domanda è u ...

Pagina 2 | "Conte, Juve e Scudetto: lo sapevo. In macchina per Agnelli, chi lo segue vince"

Secondo tuttosport.com: Intervista a Perinetti, il dirigente che per primo ha creduto in Antonio puntando sul suo talento in diverse situazioni e con diverse squadre ...

Antonio Conte and Juventus part company | Antonio Conte e Juventus: risoluzione del contratto