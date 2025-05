Conte Juve Ferrara svela | Se dovesse lasciare il Napoli è molto probabile il suo ritorno a Torino La cosa importante è…

Ciro Ferrara, ex calciatore e ora opinionista, ha rilasciato dichiarazioni interessanti ai microfoni di DAZN prima del match Venezia-Juve. Tra le discussioni sul prossimo incontro di Serie A, Ferrara ha toccato anche il possibile futuro di Conte, rivelando che, nel caso di un addio al Napoli, il suo ritorno a Torino sarebbe probabile. Scopriamo di più sulle sue valutazioni e anticipazioni.

Conte Juve, Ciro Ferrara ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A, parlando anche del futuro di Antonio Conte. PAROLE – «Se Antonio dovesse lasciare il Napoli è molto probabile che questa possa essere la soluzione. Non gliel’ho mai chiesto. Sono contento che non mi abbia fatto nessuna confidenza. La cosa importante per Conte e il Napoli è che possa risolversi in breve tempo». .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, Ferrara svela: «Se dovesse lasciare il Napoli è molto probabile il suo ritorno a Torino. La cosa importante è…»

Altri articoli sullo stesso argomento

Tudor Juve, il tecnico svela: «Vivo alla giornata, me la godo, non pensando al futuro. L’ombra di Conte? Rispondo così»

In vista della sfida contro l'Udinese, Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha condiviso le sue riflessioni in conferenza stampa.

Ferrara pronostica: «Penso che Tudor resterà in caso di qualificazione in Champions». Poi svela questo sul futuro di Conte

Ciro Ferrara, nel pre partita di Juve-Udinese, ha espresso la sua opinione: se la Juventus si qualificherà in Champions League, considererà la permanenza di Tudor sulla panchina.

“Conte resta al Napoli e Tudor alla Juve”: il doppio annuncio svela le ‘condizioni’

Prima dell'inizio delle gare di Serie A, arriva un doppio annuncio che scuote il campionato: Conte resta al Napoli, Tudor alla Juve, con condizioni ancora da chiarire.

Ne parlano su altre fonti

Ferrara pronostica: «Penso che Tudor resterà in caso di qualificazione in Champions». Poi svela questo sul futuro di Conte

Scrive juventusnews24.com: Ferrara ha parlato nel pre partita di Juve Udinese e ha analizzato tutti i temi prima del match dello Stadium: le dichiarazioni Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’in ...

“Conte resta al Napoli e Tudor alla Juve”: il doppio annuncio svela le ‘condizioni’

Come scrive calciomercato.it: Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Parma-Napoli, si è espresso sull’argomento anche Ciro Ferrara, ‘seconda voce’ in cabina di commento. Andando un po’ controcorrente rispetto alle ...

Gentile: "Conte mi è sembrato molto a disagio con ADL. Senza Champions per la Juve colpo durissimo"

Lo riporta tuttojuve.com: Intervenuto a Sky Sport, Riccardo Gentile ha parlato del futuro di Conte: "Dove andrà Conte? E' una previsione difficile da fare. Secondo me da un lato c'è la ...

Antonio Conte svela il retroscena della lite con Mourinho - Belve 17/10/2023