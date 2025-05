Conte Juve Accomando assicura | Da domani i bianconeri lavoreranno su questo piano Pronta questa offerta! Tutti i dettagli

Da domani, la Juventus inizierà ufficialmente le trattative per riportare Antonio Conte in bianconero, confermato da Orazio Accomando. Il tecnico salentino si prepara a tornare sulla panchina dei bianconeri, mentre la società lavora su un piano ben definito e pronto per essere attuato. Tutti i dettagli dell'offerta sono stati svelati, segnando l'inizio di un possibile ritorno tanto atteso dai tifosi juventini.

Conte Juve, comincia l’operazione per riportare il tecnico salentino in bianconero! Arriva la conferma di Accomando. Antonio Conte e la Juve fanno prove generali di avvicinamento. Lo assicura Orazio Accomando. Il giornalista di DAZN rende noti i dettagli dell’affare che potrebbero riportare il tecnico del Napoli in bianconero sul proprio profilo X. Le sue parole. PAROLE – « Da domani la Juventus lavorerà su questo piano. All-in su Antonio Conte, con un triennale a 8M + bonus. Come anticipato, il nome forte per la panchina del Napoli è quello di Allegri, nonostante un tentativo del Milan. Gli azzurri hanno giocato d’anticipo... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, Accomando assicura: «Da domani i bianconeri lavoreranno su questo piano. Pronta questa offerta!». Tutti i dettagli

Leggi anche questi approfondimenti

Oriali risponde sulla frase: «Non posso andare dove va lui». Ma nessuna smentita su Conte alla Juve

Il Napoli si esprime attraverso Oriali riguardo alla dichiarazione che esclude un possibile approdo di Antonio Conte in altre squadre.

Juve Conte, spunta un nuovo indizio: il rumors fa sognare i tifosi

Un nuovo indizio riaccende le speranze dei tifosi juventini: il legame tra la Juve e Antonio Conte si fa sempre più concreto.

Conte-Juve, il Napoli smentisce le virgole

Il Napoli risponde alle insinuazioni della «Verità» riguardo alla trattativa tra il tecnico e la Juventus.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Accomando: “Da domani la Juventus lavorerà su questo piano. All-in su Conte, con…”

Scrive tuttojuve.com: Orazio Accomando, tramite X, ha parlato del futuro della panchina della Juventus: "Da domani la #Juventus lavorerà su questo piano. All-in su Antonio #Conte, con un triennale a 8M + ...

Juventus, Accomando: 'All-in dei bianconeri su Conte, triennale a 8 milioni'

Lo riporta it.blastingnews.com: Orazio Accomando ha spiegato che la Juventus vorrebbe proporre a Conte un triennale da 8 milioni più bonus, al suo posto al Napoli Allegri ...

Lukaku con Conte alla Juve?

Secondo tuttojuve.com: Antonio Conte non ha sciolto ancora i suoi dubbi sul possibile addio al Napoli, tuttavia, sembra molto vicino il momento dei saluti. Si vocifera che entrambi, Lukaku e Conte, possano finire ...