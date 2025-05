Conte il pressing e il fascino della Juventus creano effetti devastanti nella sua testa Gazzetta

Secondo La Gazzetta dello Sport, il pressing e il fascino della Juventus stanno influenzando profondamente la mente di Antonio Conte. Il tecnico salentino, attualmente al Napoli, potrebbe allontanarsi da questo club per tornare alla Juventus. Il rapporto tra Conte e De Laurentiis sembra complicato, e il futuro dell’allenatore appare incerto, con molte speculazioni sul suo possibile ritorno alla Vecchia Signora.

Conte, il pressing e il fascino della Juventus creano effetti devastanti nella sua testa (Gazzetta) La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D‚ÄôAngelo, scrive del rapporto tra Conte e De Laurentiis e del futuro del tecnico salentino che potrebbe essere lontano da Napoli. Antonio Conte potrebbe tornare nella sua Juventus che lo ha scelto come uomo del rilancio dopo la paurosa sbandata vissuta per esseri messi nelle mani di Giuntoli e Thiago Motta. Scrive la Gazzetta: √ą probabile che i due (Conte e De Laurentiis, ndr) arrivino alla parata di domani col futuro gi√† deciso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it ¬© Ilnapolista.it - Conte, il pressing e il fascino della Juventus creano effetti devastanti nella sua testa (Gazzetta)

