Conte e il suo calcio brutto sporco e cattivo in antitesi con la napoletaneria del giocar bene e perdere

Antonio Conte si distingue nel calcio per il suo stile di gioco "brutto, sporco e cattivo", opposto alla napoletaneria del "giocar bene e perdere". In un'epoca dominata dal calcio spettacolo e circense, Conte ha incarnato una rivoluzione basata sulla fatica, il coraggio e la grinta, dimostrando che la vittoria si conquista anche con l’energia e la determinazione, non solo con la tecnica.

Conte e il suo calcio brutto, sporco e cattivo in antitesi con la napoletaneria del giocar bene e perdere CONTE. Nell'era calcistica del giochismo circense sovente fine a se stesso, Antonio Conte ha predicato la rivoluzione della fatica fatta di nervi e attributi, laddove la sofferenza non conduce alla sconfitta ma alla vittoria anche con partite brutte, sporche e cattive. DE LAURENTIIS. Nella stagione 23-24, dopo lo scudetto spallettiano, l'ego del presidente padre-padrone fece boom e il Napoli tricolore arrivò al decimo posto, perdendo per la prima volta l'ingresso in una competizione europea.

