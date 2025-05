Conte e il ricco bonus scudetto | quanto ha guadagnato per aver strappato lo scudetto all’Inter

Antonio Conte, ex tecnico dell'Inter, sorride per il successo del Napoli, che ha strappato il titolo alla sua ex squadra. Secondo Repubblica, Conte ha beneficiato di un ricco bonus scudetto per il suo ruolo nel rendimento del club campano. La vittoria del Napoli non solo porta gioia ai tifosi, ma arricchisce anche il conto in banca del noto allenatore, dimostrando come il calcio possa essere tanto competitivo quanto lucrativo.

Conte arricchito dal Napoli: il tecnico dei campani ha riscosso un ricco premio scudetto. Sorride anche il conto in banca di Antonio Conte dopo la vittoria dello scudetto del Napoli a discapito dell’ Inter. Come evidenziato da Repubblica: « In questa stagione, infatti, sono scattati due premi che erano stati inseriti nel contratto triennale firmato la scorsa estate. E che hanno fatto lievitare l’ingaggio di questo primo campionato sulla panchina azzurra fino a 9,5 milioni di euro Partiamo dalla base: nell’accordo preso con il presidente Aurelio De Laurentiis, per ognuno dei tre anni Conte guadagna 6,5 netti a stagione... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conte e il ricco bonus scudetto: quanto ha guadagnato per aver strappato lo scudetto all’Inter

