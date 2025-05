Conte e il Napoli vincere e dirsi addio | il futuro si chiama Allegri

La storia d'amore tra Antonio Conte e il Napoli è giunta ai titoli di coda. Nonostante il trionfo nel campionato, battendo l'Inter di Inzaghi e un contratto fino al 2027, il futuro sembrerebbe già segnato: Massimiliano Allegri potrebbe essere il nuovo protagonista. Una separazione che lascia un segno profondo nei cuori dei tifosi partenopei, pronti a voltare pagina verso nuove avventure.

La storia d’amore tra Antonio Conte e il Napoli va verso la fine. Il trionfo nella volata scudetto, conquistato tenendo dietro l’Inter di Inzaghi, e l’esistenza di un contratto fino al 2027 non sono elementi sufficienti a far proseguire il rapporto tra l’allenatore che ha regalato ai tifosi partenopei il quarto tricolore della storia e il presidente Aurelio De Laurentiis. Questione di vedute e prospettive, con Conte che non rinnega l’amicizia e la stima verso ADL ma sa che ripetersi sarà durissimo e che questa stagione è stata, oltre che vincente, molto logorante. Uno strappo amplificato dal mercato di gennaio, quello della cessione di Kvaratskhelia senza che arrivasse un sostituto all’altezza, vissuta dal leccese con enorme fastidio... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Conte e il Napoli, vincere e dirsi addio: il futuro si chiama Allegri

Approfondisci con questi articoli

Napoli, Conte “Abbiamo finito i bonus, ora dobbiamo vincere le ultime due”

La tensione si fa palpabile in casa Napoli dopo il deludente pareggio contro il Genoa. Nonostante la squadra mantenga la vetta della classifica, il tecnico Antonio Conte esprime preoccupazione per la perdita di un'importante opportunità.

Scudetto, Conte vs Inzaghi e la ricetta di Arrigo Sacchi: «Ecco cosa devono fare per vincere. Il Napoli sputi l’anima sul campo, l’Inter sia meno italiana»

Nella corsa al titolo tra Inter e Napoli, Arrigo Sacchi offre la sua visione da esperto, suggerendo che il Napoli debba dare il massimo in campo, mentre l'Inter dovrebbe adottare uno stile di gioco meno italiano.

Conte a Dazn: «Manca l’ultimo passo, lo faremo davanti ai nostri tifosi. Vincere a Napoli è diverso, quest’anno ci ho messo tutto me stesso! Sono infastidito da una cosa»

Conte a DAZN: manca l'ultimo passo, che faremo davanti ai nostri tifosi. Vincere a Napoli quest'anno è diverso, ci ho messo tutto me stesso.

Approfondimenti da altre fonti

Conte e il Napoli, vincere e dirsi addio: il futuro si chiama Allegri

Secondo panorama.it: Conte e il Napoli verso l'addio dopo lo scudetto. De Laurentiis non tratterrà a forza il tecnico e ha pronta l'alternativa: Allegri. Ecco perché Conte se ne andrà, nonostante il contratto fino al 2027 ...

Dal coro anti Juventus al messaggio motivazionale: i 5 momenti di Conte al Napoli

Segnala calciomercato.it: Le cinque frasi iconiche di Antonio Conte del suo primo anno a Napoli: ecco com'è nata la vittoria dello Scudetto ...

Conte, e adesso? A giorni l'incontro con De Laurentiis ma la tentazione Juve è troppo forte

Come scrive msn.com: L'allenatore del quarto scudetto azzurro parlera con il presidente per valutare se proseguire o trasferirsi a Torino ...

Inter, Conte: "Obbligati a vincere lo scudetto? Mi fa sorridere, da 9 anni è della Juventus"