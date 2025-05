Conte Di Marzio | Verso la separazione dal Napoli Si vuole chiudere subito per l’erede

Novità clamorose sul futuro di Antonio Conte al Napoli. Il noto giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio rivela che il tecnico potrebbe essere in procinto di separarsi dal club, cercando una rapida risoluzione per il futuro erede. Intanto, i festeggiamenti per la conquista del quarto Scudetto continuano, un trionfo fortemente legato alla figura di Conte, protagonista indiscusso di questa straordinaria stagione.

Novità importante dal giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che si espone circa il possibile addio di Antonio Conte al Napoli. In casa Napoli c’è ancora clima di grande festa dopo la conquista del quarto Scudetto. Un successo che ha la firma, in primis, di Antonio Conte, capace di risollevare in poco tempo una compagine che finalmente è tornata a sognare in grande. Ora, però, tutti i tifosi si chiedono quale possa essere il destino dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: a tal riguardo, arriva un’ultim’ora da parte del giornalista Gianluca Di Marzio, che si sbilancia circa il possibile addio del tecnico leccese... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte, Di Marzio: “Verso la separazione dal Napoli. Si vuole chiudere subito per l’erede”

Scopri altri approfondimenti

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio)

La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Juve, Calvo verso le dimissioni. Sale Chiellini. E occhio a Conte...

La Juventus si prepara a una significativa rivoluzione estiva, con Francesco Calvo vicinissimo alle dimissioni dal suo ruolo dirigenziale.

Verso Parma-Napoli, Conte deve stringere i denti: un big out per la trasferta

A pochi giorni dalla cruciale sfida contro il Parma, il Napoli deve affrontare un duro colpo: un infortunio pesa sull’organico di Antonio Conte.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, Conte verso l'addio: si prova a chiudere per Allegri

Riporta ilromanista.eu: Il tecnico salentino si avvicina alla separazione dal club dopo aver vinto lo scudetto. Per De Laurentiis la prima scelta è l'ex allenatore della Juventus ...

Conte-Napoli verso la separazione: si punta a chiudere subito per Allegri

Secondo gianlucadimarzio.com: Archiviato il quarto scudetto della propria storia il Napoli inizia a programmare il futuro del club a partire dall'allenatore: le ultime ...

Di Marzio: “Si va sempre di più verso la fine del rapporto tra Conte e il Napoli. Gli azzurri provano a chiudere per Allegri”

tuttojuve.com scrive: Gianluca Di Marzio ha rivelato che Antonio Conte è vicino a lasciare il Napoli: "In casa Napoli si va sempre di più verso la fine del rapporto con Conte. Dopo la visita al ...

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto