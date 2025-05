Conte buco nero Superbonus | quanto continuiamo a pagare

Il superbonus 110%, introdotto durante il governo Conte per rilanciare l’economia post-pandemia, continua a rappresentare un peso economico. Ironicamente ribattezzato “conte buco nero” da Giorgia Meloni, questa misura ha generato un grande dibattito sulla sua sostenibilità e sui costi a lungo termine per le casse pubbliche. Quante spese ancora dovremo affrontare? E quale sarà l’impatto reale di queste politiche sull’economia italiana?

Mister Giuseppi - rispolverato ironicamente da Giorgia Meloni proprio nei giorni scorsi - continua a costarci un patrimonio. O meglio: i provvedimenti attuati dal governo Conte - per tentare di rilanciare l’economia dopo la fase pandemica- come il 110% per sostenere il settore edilizio continuano a pesare (non poco) sui conti pubblici. Considerando che da quest’anno il contributo di sconti fiscali è stato limato al 65%, già nei primi tre mesi del 2025 gli oneri a carico dello Stato sono lievitati di altri 1,8 miliardi di euro. Tirando le somme - come fanno dal centro studi della Cgia di Mestre- il valore economico complessivo del vantaggio fiscale riconosciuto a coloro che hanno utilizzato l’incentivo per finanziare i lavori di ristrutturazioneefficientamento energetico delle proprie abitazioni è decollato oltre i 126 miliardi... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Conte, buco nero Superbonus: quanto continuiamo a pagare

