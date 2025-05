Conte alla Juve arrivano le parole di Giuntoli | è successo in diretta

In diretta prima del match tra Venezia e Juventus, Cristiano Giuntoli ha commentato il possibile arrivo di Antonio Conte alla Juventus. Dopo la recente vittoria dello scudetto, il futuro del tecnico è al centro delle discussioni, alimentando le speculazioni sul suo approdo in bianconero. Le parole di Giuntoli riflettono l'incertezza e le aspettative in casa Napoli, in un momento di grande fermento per il calcio italiano.

Prima del match tra il Venezia e la Juve, di fatto, Cristiano Giuntoli ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile approdo in bianconero di Antonio Conte. In casa Napoli, dopo aver vinto lo scudetto venerdì scorso, si sta parlando moltissimo sul futuro di Antonio Conte. La permanenza del tecnico salentino sulla panchina partenopea è molto incerta. Anzi, proprio in queste ultime ore, Antonio Conte sembra essere sempre più vicino al ritorno della Juventus. Proprio su quest'ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti di Cristiano Giuntoli.

