Conte alla festa di De Laurentiis i retroscena da Ischia | Non deciderai mica di…

L’allenatore del Napoli ha preso parte alla festa del presidente a Ischia: i retroscena sulla serata con una battuta che ha dato indizi sul futuro Dopo lo straordinario successo che ha portato al quarto scudetto, il tema principale in casa Napoli è quello legato al futuro di Antonio Conte. In mattinata vi abbiamo riportato i rumors che sottolineano di un interesse da parte del Manchester United e non solo della Juventus nei confronti del tecnico. L’allenatore leccese deve, però, ancora prendere una decisione definitiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it