Consorzio l' ipotesi rottamazione delle cartelle Ma ancora nervi tesi è scontro

Il consorzio ipotizza la rottamazione delle cartelle, ma il dibattito resta acceso e teso. Una mozione è in fase di preparazione dal centrosinistra per chiedere al governo Meloni di eliminare le cartelle emesse dal Consorzio di bonifica unico. La proposta dovrebbe essere discussa dopodomani, mentre il tema genera scontri e divisioni tra le parti coinvolte.

Una mozione per chiedere al governo Meloni la rottamazione delle cartelle emesse dal Consorzio di bonifica unico: il centrosinistra prepara il testo che dovrebbe essere discusso dopodomani in.

